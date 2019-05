Spice Girls : Problèmes techniques et robes folles... la tournée est lancée

Après des mois d'attente les Spice Girls étaient enfin réunies à Dublin sur la scène du Croke Park vendredi 24 mai pour donner le coup d'envoi de leur tournée des stades. Emma Bunton, Geri Horner, Mel B et Mel C, les 4 filles épicées ont fait le show pour le plus grand plaisir des 58 000 fans présents.

Wannabe, Spice Up Your Life, Stop, Say You'll Be There, les Spice Girls (moins Victoria Beckham) ont chanté tout leur répertoire dans une ambiance de folie... et avec des tenues folles. C'est la robe de Geri qui fait le plus parler. La rousse portait une robe Union Jack revisité avec des airs de Game of Thrones. Longue et colorée, elle rappelait bien évidemment sa mythique tenue des Brit Awards 1997, la mini-robe Union Jack qui ne cachait pas grand chose.