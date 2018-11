Les Spice Girls repartent en tournée, Victoria Beckham, absente, réagit

Leurs retrouvailles en février dernier chez Geri Horner (anciennement Halliwell) avaient fait grand bruit. Elles ne s'étaient pas regroupées depuis six ans. Neuf mois plus tard, c'est enfin officiel, les Spice Girls are back !

La grande nouvelle a été annoncée le lundi 5 novembre 2018 sur les réseaux sociaux, en vidéo. Les nombreux fans du girls band britannique des années 90 n'ont pas tardé à comprendre qu'un membre emblématique manquait à l'appel en découvrant quatre vignettes et non cinq : Posh, alias Victoria Beckham.

Pour ce retour tant attendu par des millions de nostalgiques, Mel B, 43 ans, Emma Bunton, 42 ans, Geri Horner, 46 ans et Mel C, 44 ans, ont d'ores et déjà programmé six dates de concert, une mini-tournée qui se déroulera du 1er au 15 juin 2019 avec un lancement à Manchester.

"Nous sommes excitées à l'idée de nous réunir l'année prochaine pour une tournée des stades. Ramener le girl power et notre message d'amitié et d'amour sur scène est plus d'actualité que jamais. Nous espérons que tout le monde pourra se joindre à nous pour une grande fête Spice Girls !", ont commenté les chanteuses dans un communiqué.