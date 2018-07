Sports Illustrated Swimsuit : Le magazine fait défiler une maman qui allaite

Longtemps réputée fermée et accusée de ne mettre en avant qu'une forme de physique, l'industrie de la mode se montre de plus en plus ouverte ! Nouvelle preuve avec Sports Illustrated Swimsuit, qui a casté une maman et son bébé pour défiler. Le passage du mannequin en plein allaitement suscite admiration et respect...

Du 12 au 16 juillet 2018, Miami a accueilli la Paraison Fashion Fair. Le festival de mode s'est conclu sur un défilé organisé par le magazine Sports Illustrated Swimsuit à l'hôtel W South Beach. Mara Martin en était un des modèles. La jolie brune s'est présentée au public et aux photographes habillée d'un maillot de bain doré et portant sa fille de 5 mois, Aria.

Les oreilles protégés d'un casque, Aria tétait le sein de sa maman pendant que cette dernière paradait sur le podium.