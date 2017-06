Star Academy 3 : Qu'est devenu Lukas Delcourt ?

La France a fait sa connaissance en 2003 grâce à sa participation remarquée à la 3e édition de la Star Academy sur TF1, Lukas Delcourt (aujourd'hui 38 ans) a fait beaucoup de chemin depuis.

S'il a d'abord tenté de faire carrière dans la chanson avec un album solo intitulé Tout est mal qui finit bien (contenant le single Le Chaos paru en 2004 mais passé relativement inaperçu), c'est finalement en tant que comédien que Lukas a continué à remplir son CV artistique.

Ayant déjà participé à la sitcom La Vie devant nous (TF1) en 2002 avant la Star Academy, Lukas a très vite décidé de renouer avec ses amours pour la comédie. On l'a ainsi retrouvé de 2005 à 2007 dans le rôle de Cyril dans la série à succès Sous le soleil (TF1) puis dans La Baie des flamboyants, une série produite par Jean-Luc Azoulay, de 2007 à 2008. Au même moment, le jeune homme a aussi joué les serveurs dans le clip Radar de Britney Spears. En 2009, il était à l'affiche d'un soap imaginé par Fabrice Sopoglian et intitulé West Hollywood aux côtés de Shauna Sand et de Jimmy Jean-Louis.

Plus récemment, en 2017, les admirateurs de Lukas ont pu suivre ses aventures devant et même derrière la caméra par le biais de la web-série Le Fantôme de mon ex dans laquelle il interprète un certain Léo.

Le 22 mai 2017, Lukas Delcourt était aperçu au Théâtre de Paris à l'occasion de l'enregistrement de l'émission On se refait Palmade, une émission forcément humoristique qui sera diffusée vendredi 16 juin sur France 3. Sur place, l'ex-Star Academycien a pu recroiser la route de Patxi Garat, un autre ancien élève de la saison 3.