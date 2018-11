Star Academy : Patrice Maktav et Lucie Bernardoni se sont mariés !

Bien des années après sa participation à la première saison de la Star Academy en 2001, Patrice Maktav annonce une heureuse nouvelle sur Instagram. En effet, il a épousé sa chérie, Lucie Bernardoni, révélée lors de la quatrième édition du célèbre télé-crochet de TF1 (2004). Une excellente nouvelle !

Patrice Maktav et Lucie Bernardoni ont tous les deux publié sur leurs comptes Instagram respectifs une photo de leur mariage célébré le 23 octobre 2018 en Écosse. Sur le cliché plein d'amour en noir et blanc, ils apparaissent de profil en train de s'embrasser. Tandis que Patrice Maktav s'affiche en costume élégant, une rose à la boutonnière, son épouse porte une veste de fourrure blanche. Un cliché pris sur l'île de Skye, située dans le Nord-Ouest de l'Écosse et proposant des paysages à couper le souffle. Plages sauvages, montagnes époustouflantes... Les amoureux ont profité d'un cadre idyllique.

En légende de ces photos, les internautes ont été nombreux à féliciter les jeunes époux. "Je ne savais même pas que vous étiez ensemble ! Je vous souhaite plein de bonheur", "Oh quelle super nouvelle, félicitations", "Deux anciens de la Star Academy mais pas de la même saison... Le destin fait bien les choses", "Félicitations à vous les amoureux", peut-on ainsi lire.