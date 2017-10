Stars 80 : Après le suicide d'un organisateur, Julie Pietri raconte sa version

Voilà plus d'une semaine que les médias belges évoquaient la disparition inquiétante d'un gérant de café, Francis Nyssen, qui avait soudainement cessé de donner signe de vie depuis le 23 octobre. Âgé de 62 ans et originaire de Grâce-Hollogne (région de Liège), l'entrepreneur a malheureusement été retrouvé mort dimanche matin (29 octobre). Selon Sud Info, son corps a été repêché dans la Meuse après le signalement d'une femme qui se promenait le long des quais.

Bien connu dans les environs, Francis Nyssen se serait suicidé après le fiasco d'un événement qu'il avait organisé dimanche 22 octobre au hall omnisports de Grivegnée. Il s'agissait d'un concert Stars 80 où de nombreux artistes étaient attendus. Julie Pietri, Émile et Images, Philippe Barney ou encore Ottawan étaient ainsi annoncés.

Selon les informations de la RTBF, "ces anciennes gloires n'ont pas été payées à temps et ont annulé leur venue", provoquant la colère des quelque 700 spectateurs présents sur place. "Les autres artistes présents, Claude Barzotti, Mike Alison, Franky Vincent, n'ont pas permis de calmer la colère" de la foule, écrit la RTBF. "La police a même été appelée sur place. C'est à la suite de ce véritable fiasco que Françis Nyssen a disparu", lit-on.

Des affirmations honteuses et inqualifiables

Alertée par les propos rapportés dans la presse, l'une des stars annoncées du show, Julie Pietri, a tenu à réagir sa version. Sur Facebook, la chanteuse de 62 ans a raconté sa version, assurant que les médias rapportaient "de fausses affirmations, honteuses et inqualifiables quant à la raison de la non-venue des artistes français ; et nous désirons rétablir la vérité !", a-t-elle écrit.

Selon elle, les artistes ont été contactés au dernier moment par SMS par "la société belge en charge du booking", indiquant que "la prestation était annulée sans autre explication" alors que le concert était toujours bien programmé. Quant aux sommes perçues par les artistes, Julie Pietri est formelle. "Il est important de savoir que le règlement des cachets des artistes, à l'avance, est une fausse information car il est réglé le jour même de la prestation comme le stipulent les contrats. Nous souhaitions réagir à tout ce que l'on a pu lire car malgré l'issue tragique de cette affaire, les artistes ne sont en aucun cas responsables de cette situation et tout était prévu pour qu'ils soient présents et qu'ils assurent leur prestation ce 22 octobre 2017. Il est regrettable de mettre en cause leur bonne foi alors qu'ils sont victimes de cette tragédie", a-t-elle poursuivi. L'interprète d'Eve lève-toi a conclu son message en adressant ses pensées aux proches du disparu. "Malgré cette situation difficile et douloureuse, nous nous joignons à la douleur de la famille et leur présentons nos plus sincères condoléances", a-t-elle conclu.