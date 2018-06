Steevy Boulay : Son "immense chagrin" après la mort de son "ami"

Jean-Claude Boulard, maire PS du Mans depuis 2001, est mort à 75 ans à son domicile du Mans, vendredi 1er juin 2018, rapporte l'AFP. "Il avait choisi ce mois de mai pour se reposer dans le combat qu'il menait contre la maladie depuis des mois", a indiqué la municipalité. Steevy Boulay, figure locale et proche de l'homme politique, pleure sa mort.

L'ancien Lofteur a publié plusieurs photos de lui et de Jean-Claude Boulard sur Twitter, à l'Assemblée nationale ou lors de divers déplacements. "Au revoir mon ami", a-t-il d'abord écrit avant de livrer un message plus long. "C'est avec un immense chagrin que je viens d'apprendre la disparition de notre maire Jean-Claude Boulard. J'avais une affection particulière pour lui. Je l'appréciais énormément. Il laissera pour le Mans un héritage colossal. Culturel et physionomique", a-t-il ajouté.