Stéphane De Groodt, père "frustré" et "pas assez présent" pour ses deux filles

Stéphane De Groodt livre de touchantes confidences. Dans une interview adressée le 10 juin 2018 au journal Le Monde, l'acteur et humoriste belge a non seulement révélé qu'il avait rompu avec sa compagne de longue date Odile d'Oultremont (rencontrée en 2000 et épousée en 2014), mais il a également évoqué - fait rarissime - ses deux enfants, sa plus grande fierté.

Avec son ex-compagne, le comédien de 52 ans est effectivement le père comblé de fillettes âgées de 12 et 9 ans. Et s'il ne vit plus avec la mère de ses enfants, Stéphane De Groodt affirme qu'il continue d'entretenir une relation privilégiée avec Odile d'Oultremont, pour le plus grand bonheur des petites. "Nos filles sont confrontées à un couple qui n'en est plus un mais qui s'entend très bien", glisse-t-il.

Lorsqu'il n'est pas occupé à promouvoir ses livres Voyages en absurdie : chroniques (2014) et Livre de la jongle (2015) et qu'il n'enchaîne pas les tournages sur les plateaux de cinéma (il sera en fin d'année à l'affiche du film Le Jeu de Fred Cavayé), l'ex-chroniqueur hilarant du Supplément de Canal+ profite de son temps libre pour se ressourcer auprès de ses filles, ces princesses "délicates" pour qui il fond "complètement". Parfois, son agenda surchargé ne lui permet néanmoins pas de les voir autant qu'il le souhaiterait. "Mon plus gros échec, ce serait de passer à côté d'elles. Je ne suis pas assez présent, alors, je suis contrarié et frustré. Les enfants, c'est un point d'observation où on voit combien la vie défile", a-t-il conclu avec sagesse.