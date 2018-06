Stéphane De Groodt célibataire : Il a rompu avec son épouse, Odile d'Oultremont

La rupture est consommée entre Stéphane De Groodt (52 ans) et Odile d'Oultremont (43 ans). Interviewé le 10 juin 2018 par nos confrères du journal Le Monde, le comédien et humoriste belge a en effet révélé qu'il avait rompu avec la mère de ses deux filles, âgée de 12 et 9 ans. Le couple s'était marié en 2014 après quatorze années d'amour. "Nos filles sont confrontées à un couple qui n'en est plus un mais qui s'entend très bien. On leur propose un schéma, on leur montre que ça peut être possible...", a-t-il confié.

S'il ne forme plus un duo amoureux avec celle qui a publié cette année son premier roman Les Déraisons (Éditions de l'Observatoire, Prix de la Closerie des Lilas), Stéphane De Groodt n'oublie jamais de la mentionner dans ses remerciements, tout reconnaissant qu'il est de l'avoir eu à ses côtés depuis les débuts. "Le regard de ma femme a été primordial. Je lui lisais ma chronique [à l'époque de l'émission Le Supplément sur Canal+, NDLR] et, en fonction de sa réaction, je savais si j'étais dans le bon ou pas. Encore aujourd'hui, je lui balance tous mes projets", a-t-il ajouté.

Avec Odile, des débuts laborieux

Lors de cet entretien, Stéphane De Groodt s'est ainsi remémoré leur rencontre "rocambolesque". Il faut dire que les débuts ont été laborieux. "Je l'ai croisée une première fois, mon pote m'a dit : 'Laisse tomber, elle va se marier.' J'étais ébloui", a-t-il expliqué. Des mois plus tard, il croise à nouveau son chemin. Odile d'Oultremont est toujours en couple avec un autre. Plus tard, lors d'une soirée dans un club, il pense l'avoir aperçue, décide d'aller l'aborder et décroche un rendez-vous pour la semaine suivante. Il s'agissait en réalité d'un "sosie" d'Odile. Finalement, la "vraie" Odile a fini par annuler ses fiançailles. "J'ai compris que c'était la chance de ma vie. Très vite, on a parlé d'écriture. Le lendemain, elle m'a envoyé deux-trois feuillets. J'étais conquis", a-t-il poursuivi.

Séparés mais bons amis, Stéphane De Groodt et Odile d'Oultremont resteront donc à jamais liés par leur passion commune de l'écriture. Et à travers l'amour inconditionnel qu'ils portent à leurs deux adorables filles.