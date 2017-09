Stéphane de Groodt, enfant "limite obèse, dyslexique et cancre" : Il se confie...

Dans la comédie L'un dans l'autre, Stéphane de Groodt se retrouve dans le corps de Louise Bourgoin et vice-versa. L'acteur belge est venu le 16 septembre présenter le film sur le plateau de l'émission de C8 Salut les Terriens, présentée par Thierry Ardisson. L'homme en noir n'a pas seulement interrogé son invité sur le film et sa partenaire, il est aussi revenu sur son enfance difficile.

Au cours de l'entretien, le présentateur a rappelé ainsi qu'enfant, il était "gros, limite obèse", ajoutant que sa mère l'amenait au réunion de Weight Watchers. Le comédien acquiesce : "Je m'en souviens bien. J'étais applaudi quand je perdais 100 grammes et j'étais hué quand j'en prenais 35. Ça marque un enfant de 15 ans." L'animateur ne fait pas dans la délicatesse en lançant à l'expert en jeu de mots : "Vous étiez gros, dyslexique et cancre. Ça fait beaucoup quand même." Stéphane de Groodt réagit : "Oui, c'est pas mal comme arguments pour s'en sortir. Vous voulez devenir plus mince, vous voulez vous exprimer correctement et puis vous voulez être plus performant dans ce que vous faites." Ajoutant ensuite : "J'ai fait une école de publicité où je me suis fait virer après un an et j'ai commencé à faire des raviolis."

Une jeunesse compliquée mais à 51 ans, l'ex-chroniqueur de Canal+ peut être fier de son parcours, faisant régulièrement l'affiche de films, mais également de séries (Kaboul Kitchen) ou de pièces de théâtre (Tout ce que vous voulez). Dans L'Un dans l'autre, en salles le 20 septembre et réalisé par Bruno Chiche, il change... de sexe ! L'histoire : Deux couples, Pierre et Aimée, et Eric et Pénélope, partagent tous les quatre plusieurs années d'amitié sans nuage. Seul souci, Pénélope et Pierre sont devenus amants... La situation devenant intenable, ils décident de rompre. Mais après une ultime nuit d'amour passionnée, le sort leur joue un tour : Pierre et Pénélope se réveillent chacun dans le corps de l'autre ! Pour protéger leur secret, ils se retrouvent chacun à devoir vivre la vie de l'autre. C'est le début des complications...