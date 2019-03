Stéphane Plaza, dévasté, s'adresse à son employée séquestrée et violée...

L'horrible calvaire qu'a enduré Manuella est arrivé jusqu'aux oreilles du patron de l'enseigne, Stéphane Plaza.

Le 1er mars 2019, l'agent immobilier travaillant dans l'une des agences de Stéphane Plaza à Auxerre a été enlevée, séquestrée puis violée alors qu'elle pensait faire visiter un bien à un potentiel client sur la commune de Venoy. Face à cet affreux événement, l'animateur et comédien, qui officie sur M6 lorsqu'il ne gère par son réseau d'agences, a indiqué sur Instagram : "Aucun mot ne peut exprimer ce que je ressens aujourd'hui. Manuella, je suis de tout coeur avec toi et avec ta famille."

Selon LCI, l'auteur de l'agression aurait demandé à la directrice d'agence, sous la contrainte d'une arme de poing, de le conduire jusqu'à la ville de Blois dans le Loir-et-Cher, à 220 kilomètres de là. La victime a ensuite passé toute la nuit sous l'emprise de son agresseur, pour être finalement libérée le samedi matin sur le parking de la gare de Blois.

L'enquête pour enlèvement et séquestration a été confiée à la Brigade de recherches d'Auxerre et à la Section de recherches de Dijon et l'homme est toujours en fuite. Manuella, la directrice d'agence Stéphane Plaza, est "très choquée" et a été dirigée vers une association d'aide aux victimes.