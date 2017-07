Stéphane Plaza et Laurent Ournac : Epuisés mais heureux face à Florent Manaudou

Avant l'étape du contre-la-montre du Tour de France 2017, qui s'est déroulée à Marseille samedi 22 juillet, les célèbres ambassadeurs de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque ont tenté l'expérience avant le départ des professionnels en portant haut les couleurs de l'association.

Après avoir essayé leur vélo à l'hôtel, Stéphane Plaza et son frère Olivier, le danseur Brahim Zaibat, l'écrivain Patrick Poivre d'Arvor, ainsi que l'animatrice Nathalie Simon et les nageurs Frédérick Bousquet et Florent Manaudou se sont lancés dans la course, à l'instar de Laurent Ournac, qui accueillait le petit Ibrahima avant son opération, avec sa femme Ludivine.

L'humoriste Arnaud Tsamere participait aussi à ce Tour de coeur, de même que le commentateur sportif Nelson Monfort, Paul Belmondo, le cycliste Roger Legeay, le journaliste Jean Réveillon, l'animateur Henri Sannier et le marathonien Benoît Zwierzchiewski. Les navigateurs Tanguy de Lamotte et Samantha Davies, le marin Franck Cammas, l'ex-ambassadeur Roland Gilles, ainsi que la championne de cyclisme Magali le Floc'h et l'ancien coureur Raymond Poulidor étaient aussi de la partie.

Une fois la ligne d'arrivée du Stade Orange Vélodrome passée, ils avaient tous de quoi être fiers de leur bel exploit. Rappelons que tout ce petit monde s'était retrouvé la veille, avant le grand jour, pour un dîner d'exception au sein de l'Hôtel Intercontinental de Marseille, où ils se sont restaurés en compagnie du professeur Francine Leca et du PDG de Look Cycle, Dominique Bergin.

Coline Chavaroche