Stéphane Plaza face à la justice : L'animateur perd la marque "Plaza Immobilier"

Stéphane Plaza a perdu son procès. Le célèbre agent immobilier de M6 ne pourra plus utiliser la marque "Plaza immobilier" pour désigner son réseau d'agences actuellement en pleine expansion à travers la France.

C'est en 2013 que Stéphane Plaza avait déposé à l'INPI les marques "Stéphane Plaza", "Plaza Immobilier" et "Stéphane Plaza Immobilier" afin de préparer le lancement de son réseau. Malheureusement pour lui, l'animateur de 46 ans n'était pas le premier à utiliser ce nom à Paris... En effet, une agence "Plaza Immobilier" avait déjà été ouverte en 2006 dans le 8e arrondissement !

Dans ce contexte, Stéphane Plaza a décidé de mettre en demeure son concurrent dès 2012 afin qu'il cesse d'exploiter son nom. En retour, "Plaza Immobilier" a attaqué Stéphane Plaza et son réseau pour "concurrence déloyale" ! Ce n'est pas tout, le promoteur immobilier parisien a réclamé 10 000 euros de dommages et intérêts en contrepartie de cette concurrence, 15 000 euros de dommages et intérêts pour parasitisme et l'interdiction pour Stéphane Plaza de bénéficier de l'usage exclusif de "Plaza Immobilier".

Selon BFM Business, le tribunal de grande instance de Paris vient de donner raison au concurrent de l'animateur. Selon eux, les juges ont statué que "l'association des termes 'plaza' et 'immobilier' pour servir de dénomination sociale à une société exerçant une activité de promotion et de transaction immobilière apparaît cohérente indépendamment de toute référence à Stéphane Plaza". De plus, la notoriété de Stéphane Plaza était selon eux toute relative en 2006, au moment de la création de "Plaza Immobilier" ! Il n'y aurait donc pas eu de volonté de profiter d'une quelconque image publique.

Si toutes les demandes de dommages et intérêts ont été déboutées, le réseau d'agences immobilières de Stéphane Plaza ne peut plus se prévaloir du nom "Plaza Immobilier", déjà exploité par son concurrent.

L'animateur star a fait appel de cette décision. L'audience aura lieu en mai prochain.