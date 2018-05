Stéphane Plaza, une "journée difficile" : Son bouleversant hommage à sa maman

Le 6 juin 2016, Stéphane Plaza perdait la femme de sa vie : sa maman Christiane. Elle est décédé des suites du cancer contre lequel elle se battait depuis plusieurs années. Le dimanche 27 mai, jour durant lequel les mamans étaient à l'honneur, a donc été un moment douloureux à vivre pour l'animateur.

Aussi a-t-il rendu un bouleversant hommage à celle qui lui a donné la vie. "La plus belle des mamans. Tu me manques tellement, journée difficile... nous avons commencé par habiter 9 mois ensemble, nous avons toujours été en osmose et dans le respect l'un pour l'autre mais il a fallu se quitter il y a deux ans brutalement et sans raison valable. Je te laisse choisir le loft sans vis-à-vis qui nous réunira tout là-haut le moment venu... je t'aime... Bonne fête à toutes les mamans pensez à serrer votre maman et dites-lui que vous l'aimez... #mum #love #neverforget", a-t-il légendé une photo de Christiane.