Stéphane Rotenberg : Ce moment où ses nerfs ont craqué dans Pékin Express 2018

C'est ce jeudi 30 août 2018 que Stéphane Rotenberg donne le coup d'envoi de la demi-finale de Pékin Express 2018 : La Course infernale sur M6. Présent tout au long de l'aventure, l'animateur de 50 ans a suivi les candidats à chaque étape. Une situation qu'il a d'ailleurs mal vécue à certains moments de l'aventure ! Lors d'une interview, Stéphane Rotenberg a avoué qu'il avait été à bout de nerfs pendant quelque temps.

Stéphane Rotenberg a accepté de revenir sur le moment où il a craqué lors d'un entretien avec nos confrères de Télé Loisirs. "Ça m'arrive souvent en milieu d'aventure. Dans cette onzième saison de Pékin Express, c'était aux Philippines. À mi-parcours de la course infernale, a-t-il déclaré. C'est ce moment où le tournage a déjà démarré depuis longtemps, qu'on commence à taper dans le dur mais qu'il en reste plus que ce qu'on a fait. Dans ces cas-là, je le reconnais, ce n'est pas bien, je fais la gueule et je ne vais pas aux réunions. Et je réapparais une demi-journée plus tard."

Bien qu'il soit conscient de ses baisses de moral, Stéphane Rotenberg a assuré à nos confrères que "ces moments de faiblesse étaient dus à l'accumulation des difficultés" et que "cela arrivait beaucoup" aux membres de la production.