Stéphanie de Monaco : Marraine de coeur à la rencontre de l'éléphanteau Ta Wan

Depuis toujours, Stéphanie de Monaco cultive un amour inconditionnel pour les animaux. La princesse a hérité de cette passion de son père le prince Rainier, qui avait fameusement recueilli au milieu des années 1950 des fauves et des singes blessés à l'issue d'un voyage en Afrique, désireux de leur sauver la vie. C'est d'ailleurs à cette période que le jardin animalier de Monaco, autrefois appelé Centre d'Acclimatation Zoologique de Monaco, a vu le jour, créé sous l'impulsion de l'époux de Grace Kelly.

En 2013, Stéphanie de Monaco avait pour sa part sauvé d'une mort certaine deux éléphantes du zoo de Lyon, soupçonnées à l'époque d'être atteintes de la tuberculose et condamnées à l'euthanasie. Baby et Népal avaient finalement été recueillies in extremis par la soeur de Caroline et d'Albert, leur ouvrant les portes du domaine de Fontbonne situé sur les hauteurs de la principauté où les pachydermes coulent désormais des jours heureux. Une fondation lancée l'année de leur adoption, l'association Baby & Nepal, permet de financer les soins quotidiens.

Ce n'est donc pas une surprise si la maman de Pauline (23 ans), Camille (19 ans) et Louis (24 ans) a volontiers accepté la proposition d'un zoo belge qui lui demandait de devenir la marraine d'un nouveau bébé éléphant. Jeudi 26 octobre, la princesse monégasque était ainsi au parc animalier de Pairi Daiza à Brugelette, en Belgique, pour rencontrer Ta Wan, dont le prénom signifie "rayon de soleil". Né le 19 septembre dernier, l'adorable pachyderme pèse quelque 170 kg et "prend le rôle de fils, de frère et d'oncle au sein de la famille d'éléphants d'Asie du Jardin des Mondes", lit-on sur le site officiel du zoo.

Sous le charme, Stéphanie de Monaco a profité de sa venue au domaine animalier pour rencontrer l'équipe de soigneurs et découvrir les installations, accompagnant la famille des éléphants au grand complet à travers leur réserve. Hilare devant les caméras, elle s'est ensuite dirigée à l'intérieur du zoo pour rencontrer un panda. Comblée par cette visite, la princesse était visiblement dans son élément.