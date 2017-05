Steven Gerrard : Papa pour la 4e fois avec Alex, il présente son fils, Lio

Déjà parents comblés de trois ravissantes demoiselles, Steven Gerrard et sa superbe épouse Alex viennent d'agrandir leur famille. C'était leur dernière chance d'avoir un garçon et ils ont été exaucés : l'ancien capitaine emblématique des Reds de Liverpool n'est plus seul !

Alors qu'ils s'apprêtent à célébrer le 16 juin prochain leur dixième anniversaire de mariage, Steven et Alex ont accueilli un petit Lio : "Notre famille est complète", se réjouissait le footballeur anglais de 36 ans en annonçant samedi 29 avril sur les réseaux sociaux la naissance de Lio George Gerrard, à 4h55 le même jour. Une semaine plus tard, il dévoilait samedi 6 mai une première photo du bébé : un simple coeur suffit à accompagner en légende cette adorable image du petit garçon en pleine sieste...