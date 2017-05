Steven Holcomb: Le champion olympique de 37 ans retrouvé mort dans sa chambre...

Qu'est-il arrivé à Steven Holcomb ? Le sportif américain âgé de 37 ans, champion olympique 2010 de bobsleigh à 4, a été retrouvé mort dans sa chambre, au centre d'entraînement de l'équipe des Etats-Unis, à Lake Placid, samedi 6 mai. Pour l'heure, les causes du décès sont inexpliquées, et on ne sait s'il est suicidé ou a été victime d'un arrêt cardiaque, par exemple.

"Toute la famille olympique est choquée et attristée par la perte incroyablement tragique de Steven Holcomb, a déploré Scott Blackmum, directeur général du Comité olympique américain. Steve était un athlète formidable et une personne encore meilleure, et sa persévérance et ses réalisations ont été une source d'inspiration pour nous tous."

Le pilote et champion de bobsleigh avait néanmoins un passif en matière de tendances suicidaires. En 2007, Holcomb avait tenté de mettre fin à ses jours, désespéré à l'idée de perdre la vue en raison d'un trouble oculaire dégénératif. Il avait avalé 73 comprimés de somnifères dans une chambre d'hôtel. Fort heureusement, il avait survécu puis subi une opération, qui avait finalement sauvé sa vue et sa carrière. La belle histoire a voulu que trois ans plus tard, il décroche le titre olympique à Vancouver, en bobsleigh à 4, le premier pour les Etats-Unis depuis 1948. Il a également remporté le bronze en bob à 2 aux JO de Sotchi, en 2014, et a été sacré champion du monde à cinq reprises.

"Il serait facile de se concentrer sur la perte en termes de médailles et de contribution énormissime à l'organisation, a commenté le président de la USA Bobsled & Skeleton, Darrin Steele, mais nous sommes une famille et aujourd'hui, nous essayons d'accepter la mort de son coéquipier, notre frère et notre ami."

Avant d'être l'une des grandes figures du bob américain, Steven Holcomb avait servi dans l'Utah Army National Guard pendant sept ans. Un service marqué par la remise de sept médailles pour son leadership et sa conduite irréprochable.