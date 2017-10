Steven Spielberg : Héros d'un soir entouré de ses beaux enfants et sa femme

Spielberg est réalisé par Susan Lacy, une pro du documentaire biographique dont la série American Masters a remporté 14 Emmy Awards (les oscars de la télévision) et même deux Grammy Awards pour ses films sur Lou Reed (en 1999) et Bob Dylan (en 2005). Principalement productrice, Susan Lacy a cependant pris la caméra pour réaliser les portraits de personnalités comme Joni Mitchell, le producteur David Geffen (qui a créé Dreamworks avec Spielberg), l'icône Judy Garland et le compositeur Leonard Berstein (West Side Story).

Pour HBO, elle s'attaque à l'immense figure de Steven Spielberg auteur de films aussi marquant que Les Dents de la mer (1975) – qui a inventé le principe-même de blockbuster, ses films de divertissement à grand budget concocté pour l'été –, E.T. (1982), les sagas Indiana Jones (depuis 1984) et Jurrasic Park (depuis 1993), Il faut sauver le soldat Ryan (1995), La Guerre des mondes (2005) ou plus récemment Lincoln (2012)... Il a également été producteur de nombreux grands divertissements comme les trois Men in Black, la série Urgences, Gremlins 1 et 2 (culte !!!), la saga Transformers et la trilogie Retour vers le futur, sans compter les productions Dreamworks.

Pour évoquer ce géant hollywoodien, Susan Lacy a réalisé trente heures d'interview de Steven Spielberg et interrogé un nombre impressionnant de stars, parmi lesquelles : Drew Barrymore (E.T.), J. J. Abrams, Francis Ford Coppola, Daniel Day-Lewis (oscarisé pour Lincoln), Brian de Palma, Tom Hanks (Il faut sauver le soldat Ryan, Le Terminal, Arrête-moi si tu peux, etc.), Leonardo DiCaprio (Arrête-moi si tu peux), Ralph Fiennes (La Liste de Schindler), Cate Blanchett (Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal) et bien d'autres encore... Le film sera diffusé le 7 octobre sur HBO outre-Atlantique, croisons les doigts pour le voir débarquer très bientôt sur OCS en France.