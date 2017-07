Stevie Ryan : La Youtubeuse s'est suicidée, bouleversée par la mort d'un proche

Stevie Ryan avait réellement commencé à se faire remarquer il y a environ sept ans sur sa chaîne Youtube Little Loca. Ses vidéos avaient pour thème de parodier de façon déjantée les célébrités et leur actualité. Entre 2012 et 2013, elle avait étendu sa carrière en réalisant une série de sketchs pour la chaîne VH1 et a plus tard été recrutée par la chaîne E! Entertainment pour co-animer l'émission Sex with Brody, au côté du frère de Kendall et Kylie, Brody Jenner.

Plus récemment, elle animait des podcasts, Mentally Ch(ill), qui traitaient du sujet épineux de la dépression, dont elle souffrait. Dans un épisode mis en ligne seulement deux jours avant sa mort, Stevie Ryan avait confié que son grand-père était mort jeudi 29 juin. "J'ai juste peur que cela me plonge dans une dépression plus profonde", avait-elle déclaré. Selon People, elle avait également parlé du suicide avec sa co-animatrice, Kristen Carney.