Stranger Things, saison 3 : Les salaires hallucinants des enfants révélés

C'est un fait depuis plusieurs années : faire carrière à la télévision peut rapporter gros lorsqu'on est acteur/trice. Si la qualité des programmes proposés, les séries en tête, a été largement saluée par les observateurs, et si le business a vu naître une féroce concurrence (HBO, Netflix puis aujourd'hui Amazon et Apple), les salaires ont eux aussi fait des bonds. Jusqu'ici, les rares chèques alignant les zéros étaient réservés à une élite. Mais avec le succès croissant de certaines séries, les studios n'hésitent plus à faire grimper les montants.

C'est le cas pour Stranger Things, dont le tournage de la saison 3 vient de se terminer. Cité comme l'un des plus gros succès de Netflix, le show a vu naître quelques stars, comme Millie Bobby Brown. Mené par un cast d'enfants, Stranger Things a suscité un engouement sans précédent. Ce qui a poussé Netflix à revoir la grille des salaires. Pour les deux premières saisons, les enfants-stars gagnaient 240 000 dollars pour la première saison et 270 000 pour la seconde, soit 30 000 dollars par épisode. Mais pour la troisième saison, leurs agents ont renégocié les contrats. Et ils ont vu les choses en grand !

Record battu pour un enfant

Millie Bobby Brown, qui incarne la fameuse Eleven, gagnera 350 000 dollars par épisode, ce qui est énorme pour une jeune comédienne de 14 ans à peine. Angus T. Jones (Mon oncle Charlie) détenait jusqu'ici le record avec 250 000 dollars par épisode. Elle gagnera autant que les deux adultes, Winona Ryder et David Harbour. Finn Wolfhard, qu'on a pu voir dans Ça, empochera 250 000 dollars par épisode, tout comme son comparse Gaten Matarazzo, l'interprète de l'attachant Dustin. Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, son chéri Charlie Heaton et Noah Schnapp sont également rémunérés à ce tarif.

Selon Variety, qui révèle par exemple que Javier Bardem a demandé 1,2 million par épisode pour une série Amazon ou que Jennifer Aniston touchera 1,1 million par chapitre pour un show Apple, c'est autant que Jessica Biel dans Limetown ou Alec Baldwin pour son émission sur ABC. Mais ce sont aussi les plus gros salaires pour Netflix. Seul Henry Cavill devrait faire mieux, puisque l'acteur de Man of Steel va toucher 400 000 dollars par épisode pour The Witcher.