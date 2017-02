Stromae ne veut plus chanter... mais prête main forte à une artiste connue

En novembre dernier, Stromae faisait une annonce fracassante après avoir rencontré un franc succès avec sa tournée et cartonné avec son album Racine Carrée : l'envie de chanter s'en est allée, mais pas celle de faire de la musique à l'abri des lumières. "J'ai envie d'écrire, de composer, mais un peu plus dans l'ombre. Continuer le travail qu'on a déjà fait pour moi, mais le faire pour d'autres. C'est la ligne pour les quelques années à venir", avait-il confié aux Inrockuptibles. Et c'est effectivement ce que l'artiste belge de 31 ans fait.

Dans la discrétion la plus totale, le faiseur de tubes s'est associé à une chanteuse française pourtant très éloignée de son style de prédilection, la musique électronique, collaboration révélée par celle-ci sur les réseaux sociaux. Il s'agit de Vitaa. Alors qu'il y a quelques mois encore la chanteuse de 34 ans travaillait avec Maître Gims, leur association est à présent de l'histoire ancienne.

C'est sur sa page Instagram que Vitaa s'est dévoilée en studio avec Stromae. D'abord avec plusieurs photos en studio, puis avec une vidéo et un premier extrait du titre qu'ils ont enregistré, Peine & Pitié. Coachée par le maître des mélodies, Vitaa écoute ses précieux conseils avec attention et les valide. Alors qu'ils écoutent côte-à-côte le morceau qui sortira le 3 mars prochain, Stromae propose à la chanteuse de le retravailler, une proposition qu'elle valide tout de suite avec enthousiasme. "C'est beau, j'aime trop, ça amène un truc", lâche-t-elle.