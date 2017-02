Maître Gims en procès contre son producteur, rien ne va plus !

Le business avant l'amitié. Signé sous le label Waiti B depuis de nombreuses années, Maître Gims aurait claqué la porte. En cause ? Un gros clash avec son producteur Dawala survenu en décembre dernier. À en croire Public – dans son numéro du 3 février –, l'interprète de Sapés comme jamais serait même en procès avec celui qu'il considérait jusque-là comme un fidèle ami.

Le chanteur de 30 ans reprocherait à son producteur de ne pas lui proposer un contrat assez juteux en 2017, notamment en ce qui concerne sa rémunération via les royalties. Il ne récupérerait que 12% de ces droits d'auteur, une somme qu'il considérerait comme largement insuffisante. Engagé dans un combat judiciaire qui s'annonce long et coûteux, Maître Gims aurait fait appel pour le représenter à Me Laurence Goldgrab, avocate spécialiste dans le droit d'auteur. "Objectif : retrouver sa liberté le plus rapidement possible", indique Public.

Sauf que Waiti B – dont le chiffre d'affaires de 2015 est estimé à plus de 1,4 million d'euros – risque de ne pas avoir la même exigence de rapidité dans le règlement du conflit. Maître Gims s'était en effet engagé à publier deux albums solos supplémentaires avec le label. Il devait prochainement sortir son nouvel opus baptisé La Ceinture noire, qui succède à Subliminal (2013) et Mon coeur avait raison (2015). Il l'avait enregistré alors que l'entente était encore cordiale avec Dawala et Waiti B. L'arrivée de Ceinture noire sera-t-elle remise en cause ?