Suicide d'Anthony Bourdain : Ses dernières heures racontées par un collègue

Le suicide d'Anthony Bourdain, talentueux chef américain très apprécié de ses pairs et du public, a suscité une immense vague d'émotion à travers le monde. De passage en France pour le tournage de son émission de télévision Parts Unknown, le cuisinier et animateur de 61 ans a été retrouvé pendu dans la chambre de son hôtel à Kaysersberg Vignoble, Le Chambard, vendredi 8 juin 2018. C'est son ami, le chef cuisinier français Éric Ripert, qui a découvert son corps sans vie.

Quelques heures après cette disparition tragique, un autre collègue et ami d'Anthony Bourdain s'est exprimé auprès du magazine People. Selon Jean-Yves Schillinger, propriétaire du restaurant JY'S à Colmar, rien ne laissait présager le pire. Le chef étoilé avait accueilli Anthony Bourdain et Éric Ripert dans son restaurant mardi dernier, soit trois jours avant qu'Anthony Bourdain ne commette l'irréparable. "Il était normal, lui-même. Je n'ai rien vu d'inhabituel", a-t-il confié, sous le choc, le 9 juin. Jean-Yves Schillinger affirme qu'il était très heureux de revoir Anthony Bourdain, environ deux ans après leurs dernières retrouvailles. "Cela faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Je l'avais rencontré à son restaurant de New York [Les Halles, NLDR]. Lorsque je l'ai vu mardi, c'est comme s'il avait toujours été le même. C'était quelqu'un de très professionnel", a-t-il ajouté.

Je n'aurais jamais pu imaginer...

Après avoir filmé des séquences de Parts Unknown au restaurant JY'S, Jean-Yves Schillinger explique s'être rendu en Allemagne avec Anthony Bourdain et Éric Ripert pour une dégustation. L'ambiance était bon enfant, conviviale. "Nous sommes allés au jardin de la bière à Freiburg et on a passé notre temps à discuter et refaire le monde pendant deux heures. En Allemagne, j'étais surpris parce qu'il était très connu là-bas. Les gens le reconnaissaient, venaient lui parler, lui demandaient un autographe, des selfies. C'était surprenant parce qu'en France le public ne le connaît pas, mais en Allemagne son émission est très populaire et beaucoup de gens le connaissent. Il allait bien. Je n'aurais jamais pu imaginer qu'un ou deux jours plus tard il ne serait plus là", a-t-il conclu.

De son côté, la mère d'Anthony Bourdain, Gladys, s'est confiée auprès du New York Times, le journal pour lequel elle a travaillé de longues années durant. "Il est bien la dernière personne au monde que j'aurais imaginé faire ça. Il avait tout pour lui. Le succès au-delà de ses rêves les plus fous. L'argent au-delà de ses rêves les plus fous", a-t-elle déclaré. Gladys Bourdain a néanmoins expliqué que Éric Ripert lui avait confié que son fils "broyait du noir" dans ses derniers jours. Anthony Bourdain a notamment souffert au cours de son existence de dépression et de diverse addictions.

"Anthony était mon meilleur ami. C'était un être humain exceptionnel, tellement inspirant et généreux. L'un des grands conteurs de notre temps qui s'est connecté avec tant de gens du monde entier à un niveau rarement vu. Il nous a tous transportés dans des voyages incroyables. Je prie pour qu'il soit en paix du fond de mon coeur. Mon amour et mes prières accompagnent aussi sa famille, ses amis, ses proches et tous ceux qui l'ont connu", a écrit Éric Ripert sur Instagram.

Anthony Bourdain était le père d'une fillette de 11 ans, Ariane, née de son mariage avec Ottavia Busia. Il partageait depuis deux ans la vie de l'actrice Asia Argento.