Suicide d'Anthony Bourdain : "Dévastée", sa compagne Asia Argento s'exprime

Le corps d'Anthony Bourdain a été retrouvé sans vie le vendredi 8 juin 2018 dans la chambre d'"un hôtel de luxe de Kaysersberg, Le Chambard", a rapporté le procureur de la République de Colmar Christian de Rocquigny du Fayel, peu après que la nouvelle de la mort du célèbre chef américain de 61 ans a été officialisée. Devenu célèbre grâce à son émission de télévision culinaire Parts Unknown, Anthony Bourdain s'est suicidé et a été retrouvé par son ami Éric Ripert (copropriétaire et chef du Bernadin, l'un des plus célèbres restaurants des États-Unis). Il souffrait de dépression mais aussi d'addictions à des drogues diverses (cocaïne, héroïne, LSD...) et à l'alcool.



Parce qu'Anthony Bourdain était en couple avec l'actrice Asia Argento, les premiers mots de l'Italienne de 42 ans étaient très attendus, et ils n'ont pas tardé. La star - qui n'a cessé de lever le poing au Festival de Cannes pour rappeler qu'elle fait partie des nombreuses victimes d'Harvey Weinstien - a ainsi écrit sur Instagram : "Anthony se donnait dans ce qu'il faisait. Son esprit brillant et intrépide en a touché et inspiré tant, et sa générosité était sans limite. Il était mon amour, mon roc, mon protecteur. Je suis si dévastée. Mes pensées vont à sa famille. Je vous demande de respecter leur intimité et la mienne."