Asia Argento poignante à Cannes: "J'ai été violée ici même par Harvey Weinstein"

Le Festival de Cannes 2018 aura attendu sa cérémonie de clôture pour être brutalement rattrapé par l'affaire Weinstein et le mouvement #MeToo. Si les femmes ont pris la parole à de multiples reprises pendant le festival – on pense notamment aux 82 artistes du monde du cinéma qui ont monté les marches – le cas Harvey Weinstein n'avait pas été placé au centre des débats. C'était sans compter la courageuse Asia Argento, qui a livré un discours fort et bouleversant pendant la cérémonie de clôture...

"J'ai été violée par Harvey Weinstein ici même à Cannes. J'avais 21 ans. Le Festival de Cannes était sa chasse gardée, dénonce l'actrice italienne, la gorge nouée. Je voudrais faire une prédiction. Que Harvey Weinstein ne soit plus jamais le bienvenu ici. C'est une honte pour le cinéma. Toute une communauté lui a tourné le dos, même ceux qui parmi vous n'avez jamais dénoncé ses crimes." Asia Argento poursuit avec la même fougue : "Et ceux qui parmi vous continuent à se rendre coupables de comportements inacceptables envers les femmes et indignes de cette industrie, et de n'importe quelle industrie, vous savez qui vous êtes. Plus important, nous savons qui vous êtes. Et nous ne vous permettrons pas de vous en sortir impunément."

Sous les yeux de la présidente du jury Cate Blanchett, Asia Argento a été vivement applaudie. La fille du réalisateur Dario Argento a été l'une des premières à dénoncer les agissements de Weinstein, révélant avoir été violée par l'influent producteur. À l'instar de Rose McGowan, elle est devenue l'une des figures de proue du combat contre les violences faites aux femmes à Hollywood et partout ailleurs.