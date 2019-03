Sylvie Bourgeois et son mari Philippe Harel savourent une expo aux Deux Magots

C'est dans l'établissement mythique Les Deux Magots à Paris qu'a été organisé le vernissage de l'exposition du photographe Gérald Angibaud, Instants complices des Journées nationales du livre et du vin le 25 mars 2019. À cette occasion, plusieurs personnalités sont venus soutenir l'artiste, expert en portraits.

Le réalisateur Jean-Pierre Mocky, les romancières Irène Frain et Sylvie Bourgeois, le mari de cette dernière le réalisateur Philippe Harel, l'acteur Zinédine Soualem, l'écrivain et marin Yann Queffélec, les journalistes Ivan Levaï et Pierre Bonte, le mannequin Sylvie Ortega Munos composent la liste des invités de cette manifestation qui permet de découvrir pendant deux semaines le travail que Gérald Angibaud a réalisé. En effet, le photographe saumurois expose dans le café de Saint-Germain-des-Prés une cinquantaine de portraits, en prélude aux prochaines Journées nationales du livre et du vin (JNLV), organisées à Saumur le samedi 13 et le dimanche 14 avril 2019.

Sur le site Saumur-kiosque.com, on en apprend un peu plus sur ce passionné de photos qui oeuvre depuis vingt ans : "Le métier de Gérald Angibaud consiste à mettre en image les plus grands moments de la vie. Membre du Groupement national des photographes professionnels, son savoir-faire, sa maîtrise de la lumière, sa compassion et son adaptation aux nouvelles technologies lui ont été transmis par les plus grands noms de la photographie française (Claude Fougeirol, Pierre Delaunay, Janine Trévis) sans oublier son père auprès de qui il a passé la majeure partie de son enfance en prises de vue."