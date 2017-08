Mort de Ludovic Chancel : Sa fiancée Sylvie reste inconsolable

Un mois après la mort de Ludovic Chancel, décédé dans la nuit du 7 au 8 juillet à l'âge de 42 ans dans des circonstances troubles, Sylvie Ortega Munos, la compagne du défunt, reste inconsolable.

Alors que les tensions sont de plus en plus palpables avec la mère de son conjoint, la chanteuse Sheila, qui a elle-même entretenu toute sa vie une relation compliquée avec son fils, le mannequin espagnol s'exprime au quotidien sur Facebook pour évoquer sa relation avec celui qu'elle fréquentait depuis 2010 ou bien encore répondre aux attaques de tous ceux qui osent remettre en question la sincérité de ses sentiments.

Le 7 août, soit quatre semaines jour pour jour après la disparition de Ludovic Chancel, Sylvie Ortega Munos s'est donc saisi de son compte pour diffuser un nouveau message. "Le 7... 30 jours sans toi mon amour... long trop long Dieu que tu me manques c est.. Je t aime tjs encore et pour tjs promis mon bb (sic)."