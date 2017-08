Mort de Ludovic Chancel, un ami se confie : "Il était devenu incontrôlable"

Un mois après la disparition brutale de Ludovic Chancel, mort dans la nuit du 8 juillet à l'âge de 42 ans dans des circonstances qui restent troubles (une plainte pour "homicide involontaire" a été déposée par la mère du défunt, Sheila, pour tenter de faire toute la lumière sur ce drame), un ami d'enfance s'est confié dans les colonnes du magazine Gala pour se remémorer le souvenir de son acolyte parti trop tôt.

L'animateur, producteur et journaliste sportif Franck Pedretti avait rencontré Ludovic Chancel au début des années 1990. "Un ami commun nous a présentés. Ludo s'est rapidement intégré à notre bande. C'était un mec superfun, sportif, charmeur, avec un petit côté narcissique qui nous faisait marrer", raconte Franck Pedretti. Avec émotion, l'homme de 44 ans a confié que son ami était "fier du parcours de sa mère". Malgré les tensions familiales liées à l'absence de Ringo et à la carrière prenante de la star de la chanson, mère et fils "étaient très fusionnels".

Un homme "superinfluençable" sans "projet de vie"

Franck Pedretti a également mentionné une autre femme importante dans la vie de Ludovic Chancel, "Rosa, épousée en 2000 après dix ans d'amour", une femme "exceptionnelle, instruite, riche de valeurs". Mais leur union ne tient pas, bousculée par une relation extraconjugale et la naissance d'une petite fille aujourd'hui âgée de 16 ans. "Après leur divorce, j'ai encouragé Ludo à prendre sa revanche sur la vie et à devenir ce père qui lui avait plus ou moins manqué. Mais Ludo était superinfluençable et la faune de Châtelet-les-Halles, où il tenait une boutique, n'était sans doute pas la mieux intentionnée", a ajouté Franck Pedretti.

Le début de l'enfer et des fréquentations douteuses pour celui qui cherchait constamment à attirer l'attention de sa mère. À cette époque, Ludovic Chancel tombe dans la drogue et même la prostitution, comme il l'avait révélé dans son livre, Fils de. "Il m'a avoué que certains passages étaient exagérés. Mais je ne reconnaissais plus mon ami. Il s'était abîmé. Il jalousait son beau-père. Il en voulait à sa mère qui se démenait pour qu'il soit pris en charge au centre hospitalier Sainte-Anne. (...) Sa détresse était évidente mais Ludo était devenu un homme incontrôlable."

Mon ami d'enfance était parti depuis bien longtemps

À tel point qu'en 2011, Franck Pedretti, se sentant impuissant face à l'agonie de son ami, l'a purement banni d'un événement très important. "Je lui ai demandé de ne pas venir à mon mariage, il n'était pas en état. Il m'en a tenu rigueur, mais nous avons maintenu le contact", a-t-il poursuivi. La mort de Ludovic Chancel, survenue six ans plus tard, n'a malheureusement pas été une surprise. "Le 8 juillet, des messages m'ont alerté dece que je redoutais tant. Habitant en Californie, je n'ai pas pu assister aux obsèques. Mon pote, mon ami d'enfance était, de toute façon, parti depuis bien longtemps. (...) Le problème de Ludo, c'est qu'il n'avait pas de projet de vie", a-t-il tristement conclu.