Mort du fils de Sheila, Ludovic Chancel : Seule face aux obsèques...

Face au drame, Sheila doit rassembler ses forces et surmonter la douleur pour gérer, seule, les obsèques de son fils. La chanteuse de 71 ans a perdu son fils unique, Ludovic Chancel qui s'est suicidé à l'âge de 42 ans.

L'enfant qu'elle a eu avec son ex-mari Ringo a mis fin à ses jours, il est décédé à l'hôpital dans la nuit du 7 au 8 juillet, ou il avait été transporté dans le coma le 5 juillet. C'est la star qui s'occupera seule des funérailles selon nos informations. Son mari, Yves Martin, étant très diminué, l'artiste aura un lourd fardeau sur ses épaules, elle qui a vécu une relation complexe avec son fils. "L'inhumation aura lieu dans l'intimité familiale," avait déclaré le manager de la star.

Cependant, des interrogations demeurent. En particulier, les obsèques pourraient ne se dérouler qu'après les résultats de l'autopsie, puisqu'il s'agit d'un suicide. Sheila devrait donc les attendre avant de pouvoir organiser la cérémonie, à laquelle Sylvie Ortega Munos, compagne du défunt, assistera. Ludovic Chancel était également une fille, âgée de 15 ans aujourd'hui, née d'une précédente relation.

Une relation mère-fils compliquée mais apaisée

Après de douloureux conflits par livres autobiographiques interposés, Sheila et son fils Ludovic avaient trouvé la voie de l'apaisement, il y a un peu plus d'un an. Pour les 70 ans de la chanteuse, Ludovic Chancel lui avait fait une belle déclaration d'amour sur Facebook : "Il est évident que pour moi le 16 août a été une date spéciale, malgré un conflit qui nous sépare elle reste pour moi ma Maman avant tout, a-t-il écrit avec un petit peu de retard sur la date anniversaire. Je lui souhaite la santé, l'amour, la paix et le meilleur pour l'avenir. Je suis très heureux pour elle de l'affection que toute la France lui touche pour ses 70 printemps et je terminerai juste par quelques mots : Je t'aime. Ta pilule <3."