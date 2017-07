Suicide de Ludovic Chancel, fils de Sheila : Retour sur leur relation compliquée

Dans la nuit du 7 au 8 juillet, Ludovic Chancel (42 ans), fils de Sheila (71 ans) et de son ex-mari Ringo, s'est suicidé. Une annonce faite via un communiqué, lequel ne laisse aucun doute quant à la douleur de la chanteuse d'avoir perdu son enfant. Même si, entre elle et son fils unique les relations ont souvent été compliquées.

Entre Sheila et Ludovic tout n'a pas toujours été synonyme de conflit. La star a tenté de lui trouver du travail auprès de Michel Drucker et s'est occupé de lui en 1995 après un accident de scooter. Soucieuse du bien-être de son enfant, l'interprète de L'école est finie avait même versé une grosse somme d'argent à Ludovic afin qu'il développe une affaire. Argent qu'il a dépensé pour faire la fête.

Ludovic était un homme torturé qui a souvent reproché à sa mère de ne pas s'être assez occupée de lui. En 2005, dans un livre Fils de, il s'était épanché sur sa mauvaise entente avec Sheila et sur la difficulté que c'était pour lui de vivre dans l'ombre de la star.

Mère et fils au tribunal

Mais c'est en 2012 que les rapports entre la mère et le fils prennent un tournant dramatique. Ludovic Chancel a été reconnu coupable par le tribunal correctionnel de Versailles, pour des appels malveillants à sa mère et au mari de celle-ci, Yves Martin. Les menaces de mort contre son beau-père ont été retenues, mais pas celles envers Sheila. À l'issue de cette audience, Ludovic Chancel avait déclaré : "Je suis très triste d'en être arrivé là pour si peu. C'est une histoire un petit peu difficile. (...) Je dois faire le deuil de ma mère."

L'année suivante, Sheila de côté expliqué dans son autobiographie intitulée Danse avec ta vie : "Mon fils ne supporte pas d'avoir une maman qui s'appelle Sheila ; pourtant, il est très content de tenter de détruire ma vie pour décrocher une couverture de magazine. (...) Où est le pardon ? Un jour, peut-être, si Dieu le veut, je retrouverais cette sérénité." Et, lors de la promotion de son livre, dans C à vous, elle avait ajouté : "C'est quand même difficile d'accepter de voir l'enfant que vous avez porté et que vous avez élevé aller en télé et dire, premièrement, qu'il n'a pas eu d'amour puisque je suis une femme battue, lobotomisée. Je veux bien qu'on parte dans sa folie, mais il faut être conscient des séquelles que ça laisse derrière. Moi, je reste sa mère, et sa mère, c'est certainement pas ce qu'elle a envie d'entendre et de voir parce que pour moi et son beau-papa, on est quand même près d'un échec."

Une relation qui s'améliorait

Mais, il y a un peu plus d'un an leur relation s'était apaisée. Pour les 70 ans de la chanteuse, Ludovic Chancel lui avait fait une belle déclaration d'amour sur Facebook : "Il est évident que pour moi le 16 août a été une date spéciale, malgré un conflit qui nous sépare elle reste pour moi ma Maman avant tout, a-t-il écrit avec un petit peu de retard sur la date anniversaire. Je lui souhaite la santé, l'amour, la paix et le meilleur pour l'avenir. Je suis très heureux pour elle de l'affection que toute la France lui touche pour ses 70 printemps et je terminerai juste par quelques mots : Je t'aime. Ta pilule <3."

En plus de laisser une mère endeuillée derrière lui, Ludovic Chancel laisse une veuve, Sylvie Ortega Munos, laquelle lui a rendu un sublime hommage. Le quadragénaire avait été uni une première fois à Rosa en juin 2000, divorcé quelques années plus tard. Il a également vécu avec Amandine de qui il a eu une fille âgée de 12 ans aujourd'hui.