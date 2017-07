Mort du fils de Sheila, Ludovic Chancel : A 26 ans, il était devenu papa...

Elevé par sa mère Sheila et aussi, –et beaucoup, par sa grand-mère –, Ludovic Chancel a grandi à l'abri financièrement, mais a souffert de la carrière dévorante de sa maman-star et de l'absence de son père, Ringo. Le temps passant, il a suivi un chemin semé d'embûches. Dans son parcours de vie qui n'est pas tranquille, il deviendra papa. Une adolescente aujourd'hui âgée de 16 ans qui doit faire face à la disparition prématurée de son père dans la nuit du 7 au 8 juillet, après une surdose médicamenteuse. Dans Paris Match, on en apprend plus sur l'enfant qu'il a eue à 26 ans.

Eloigné de sa mère Sheila alors qu'il est un jeune adulte car il a décidé de vivre à Paris, Ludovic Chancel fait la rencontre de Rosa. Entre eux, c'est l'amour fou mais aussi la stabilité puisqu'elle le présente à sa famille, un foyer solide dans lequel il se sent aimé et choyé. D'ailleurs, renouant avec sa maman, Ludovic est heureux de voir que sa bien-aimée s'entend si bien avec elle. Le couple se marie mais lors de l'enterrement de vie de garçon, il croise le regard de Bénédicte, comptable pour Canal+, qu'il fréquentera durant plusieurs mois. Lorsqu'elle tombe enceinte, il disparaît de sa vie.

La naissance de l'enfant, baptisée Tara Rose, bouleverse Ludovic Chancel qui, déstabilisé, retrouve ses démons de la drogue. Son épouse Rosa le quitte et sa descente aux enfers se poursuit. Dans son livre autobiographie Fils de, il confie avoir pris de la cocaïne à fortes doses et s'être prostitué.

Cependant, il est une chose que Ludovic Chancel ne veut pas être pour sa fille : un père fantôme, lui qui a tant souffert de l'absence du sien, Ringo – Guy Bayle de son vrai nom – et qu'il a tenté de revoir pour se faire rejeter violemment. Pour Tara Rose, aujourd'hui adolescente de 16 ans, il réussira "à construire un lien. Il la reconnaîtra. Lui ne sera pas un père absent", révèle Paris Match. Ces dernières années, entouré de ses proches Sylvie ainsi que Lucien, il semblait avoir retrouvé l'équilibre. A présent, la jeune fille doit affronter le deuil, orpheline d'un papa disparu à seulement 42 ans.