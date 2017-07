Suicide de Ludovic Chancel, le fils de Sheila : Ringo, ce père absent

Les mots de Ludovic Chancel sur son père, publiés dans le magazine Gala, sont éloquents : "J'ai dû le voir une fois quand j'avais 6 ans, je ne m'en souviens pas très bien, et je l'ai eu deux ou trois fois au téléphone." L'enfant unique de Sheila racontait qu'il avait décidé un jour de revoir son père. Guy Bayle vivait alors chez sa mère à Toulouse et ne lui a offert qu'un "rictus" et des mots blessants en guise d'accueil : "Quand je te vois, je vois ta mère, pourquoi es-tu venu ?" Dévasté par cet échange, le fils des deux chanteurs ne retient pas ses larmes mais se sent libéré d'un poids : celui de savoir de lui-même qui est l'homme qui n'a pas voulu de lui comme fils. C'est donc peu surprenant de savoir que Ludovic a pris le patronyme de sa mère – Chancel – et pas celui de Ringo, malgré les relations compliquées qu'il avait avec sa maman.

Sheila ne garde elle non plus pas un bon souvenir du père de son enfant unique. Sur Le Divan de Marc-Olivier Fogiel en 2016, elle avait réagi avec colère à des propos de son ex-mari : "J'ai lu une inter­view de lui qui dit : 'On ne s'est jamais aimés, on s'est vus un quart d'heure dans notre vie'... Mais il est dégueu­lasse ! Mais c'est dégueu­lasse, mon vieux, faut que t'assumes. Ok, ça s'est très mal terminé, c'est pas grave mais faut pas salir, ça a été une jolie histoire et t'as pas le droit de cracher dessus." Comment a-t-il réagi à la mort de son fils ? On sait seulement que c'est seule que Sheila organise les funérailles de son enfant, auxquelles assistera la compagne du défunt, Sylvie Ortega Munos.

Loin du show-business

Ce père absent a décidé en 1985 d'ouvrir un restaurant à Paris, le City Rock Café, puis un second en 2000, à Toulouse, le Jim Mc Mahon's. Un établissement qui fermera en 2001, après l'accident d'AZF. En 2013, Ringo tente un retour musical avec la réédition de ses albums et un nouveau single, mais son souhait de sortir un nouveau disque tombera à l'eau deux ans plus tard. L'association La roue tourne, qui vient en aide aux artistes qui ne peuvent plus subvenir à leurs besoins après des accidents de la vie, le prend sous son aile et monte avec lui des petits spectacles ponctuels.