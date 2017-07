Mort du fils de Sheila, Ludovic Chancel : Il n'était pas marié avec Sylvie...

Ludovic Chancel, fils de Sheila et Ringo, a mis fin à ses jours à l'âge de 42 ans. Il est décédé à l'hôpital dans la nuit du 7 au 8 juillet, où il avait été transporté dans le coma le 5 juillet. La célèbre chanteuse prépare dans la douleur et seule les obsèques de son fils, avec qui les relations n'ont pas été simples. Une cérémonie éprouvante qui sera organisée une fois que les résultats de l'autopsie seront connus et à laquelle assistera Sylvie Ortega Munos, compagne du défunt.

Seuls les plus proches de Ludovic Chancel assisteront à l'inhumation de l'enfant unique de Sheila, puisqu'elles auront lieu dans l'intimité familiale, selon le manager de Sheila. Parmi les membres se trouvera donc Sylvie Ortega Munos, sa bien-aimée. Sur Facebook, elle avait publié un message empli de chagrin : " Ma douleur est immense. Je t'ai embrassé jusqu'à ton dernier souffle. Je t'aime mon petit bébé d'amour, à l'infini, toujours et pour toujours." Très amoureux, le tendre duo avait été récemment vu lors de la présentation de la collection Petit Bateau x Marie-Agnès Gillot, à la Fête foraine des Tuileries ou encore lors de la soirée de vernissage de l'exposition du photographe Olivier Palade. Très épris, le tandem s'amusait aussi à prendre des poses sexy.

Leur relation durait depuis des années et on les disait mariés depuis le 5 octobre 2013. Cependant, sur la page Facebook de Sylvie Ortega Munos, mannequin originaire de Valence en Espagne, on peut lire qu'elle est "fiancée". Selon nos informations, le couple n'était ni marié, ni pacsé. Sur son compte, elle a publié différents posts depuis l'annonce de la terrible nouvelle, en hommage à celui qu'elle aime, partageant ainsi la vidéo d'un proche compilant des souvenirs partagés entre amis.