Ludovic Chancel, bisexuel : Lucien, "l'autre amour" du fils de Sheila

Tout a commencé le 5 juillet : Ludovic Chancel, fils unique de Sheila et de son ex-mari Ringo, est découvert par sa compagne inanimé dans leur appartement après avoir fait une surdose médicamenteuse. Transporté en urgence à l'hôpital Georges Pompidou, il est dans le coma. Deux jours plus tard, dans la nuit du 7 au 8 juillet, l'homme âgé de 42 ans décède. La fin d'une vie marquée par les bonheurs comme les douleurs. Ses proches sont dévastés et parmi eux se trouvent Lucien, son ami, son amant.

Dans les pages de Paris Match du 13 juillet qui consacre sa couverture au drame, des photos de Ludovic Chancel le montre heureux au côté de sa mère Sheila, à 23 ans en 1998, avant les innombrables conflits. Car si l'on sait qu'il a vécu une existence tourmentée au cours de laquelle il n'échappe pas à la cocaïne et la prostitution – il en parle à coeur ouvert dans son livre Fils de, paru en 2005 – elle comporte aussi des moments de joie. L'homme fragile qu'il était n'a pas eu les parents dont il aurait rêvé, mais il a croisé le chemin de personnes qui ont compté pour lui, comme Lucien, son "autre amour".

Lucien, "son autre amour"

"Ludovic n'a jamais caché sa bisexualité, homme, femme peu lui importait. Il tombait amoureux d'une personne," lit-on dans Paris Match. Ainsi, avec sa compagne Sylvie Ortega Munos, il vivait aussi avec Lucien, un ami de plus de vingt ans, également son amant. "Le trio cohabitait sans problème. Ludo le fêtard fragile, Sylvie, la belle Espagnole, et Lucien, le pilier, le père de substitution."

Lucien prend sous son aile Ludovic et l'aide notamment à gérer sa vie, lui qui est sans emploi et subsiste des aides sociales et de ce que lui rapportent ses apparitions dans des soirées branchées. Si le quotidien n'est pas toujours simple, Ludovic Chancel a partagé avec Lucien et Sylvie de précieux moments qui sont compilés dans une vidéo que son complice de toujours a publié sur son compte Facebook.