Mort de Ludovic Chancel : Sheila porte plainte pour "homicide involontaire"

Sheila (71 ans) a perdu son fils unique, Ludovic Chancel (42 ans), dans la nuit du 7 au 8 juillet 2017. Une mort tragique qui, selon la presse, laissait penser à un suicide. Mais l'entourage du compagnon de Sylvie Ortega Munos, avec qui il s'apprêtait à se remarier, n'a cessé de déclarer que Ludovic Chancel était trop attaché à la vie pour se l'ôter. Presque une semaine jour pour jour après le décès du fils de Ringo des suites d'une "overdose médicamenteuse", sa mère porte plainte pour "homicide involontaire".

Vendredi 21 juillet, l'avocate de l'icône des yéyé, maître Carine Piccio, a déclaré à l'AFP que Sheila a déposé plainte le 11 juillet à Paris après la mort par overdose de son fils. "Le parquet de Paris avait, comme il est d'usage en cas de décès par overdose, déjà ouvert une enquête la veille pour homicide involontaire, confiée à la brigade des stupéfiants de Paris", a précisé une source proche du dossier. Il faut donc remarquer que ce n'est plus overdose médicamenteuse... mais overdose seulement qui est employé.

"Ce n'est pas contradictoire avec la volonté d'une mère de comprendre les causes et les circonstances exactes de la mort de son fils. Le seul moyen qu'elle avait pour ce faire, c'était de s'assurer qu'une enquête soit bien ouverte", a souligné l'avocate. Sheila et son conseil n'ont pas encore reçu le résultat des analyses toxicologiques effectuées par la police.

Le 19 juillet, Closer avait dévoilé que l'interprète de L'école est finie avait porté plainte contre X afin de connaître les circonstances exactes du décès de son unique fils. "Dans le cadre de cette enquête, Sylvie Ortega Munos, la compagne de Ludovic Chancel, et Lucien, son amant, ont été entendus mardi 11 juillet par la brigade des stupéfiants, trois heures durant. Les résultats des analyses devront déterminer les causes du décès de Ludovic Chancel", avaient-ils écrit.

Concernant la bisexualité de Ludovic Chancel, cette dernière ne cesse de faire couler de l'encre dans la presse. Alors que Sylvie Ortega Munos a nié la romance entre Lucien, lequel a assisté à ses obsèques célébrées le 17 juillet, et Ludovic, nos confrères de Gala ont retrouvé un extrait d'interview du défunt (datant de 2005), confirmant avoir une relation avec un autre homme prénommé André. Dans la vidéo, il précise même que Sylvie avait "des doutes" concernant cette histoire. D'après nos informations, la dernière compagne de Ludovic Chancel était très au courant de la bisexualité du fils de Sheila.