Ludovic Chancel : Le suicide du fils de Sheila contesté par des proches

Surnommée par Ludovic Chancel "petite soeur", elle déclare : "Il y a encore une semaine, il était en soirée. Il allait très bien et ce n'est pas un suicide. C'est un accident. Ludovic avait plein de beaux projets." Le rappeur Alibi Montana avec qui elle travaille partage la même opinion et s'est confié à Closer également : "Avec Ludo, on venait de faire un shooting photo pour Alibi Couture, ma marque de vêtements, et on parlait d'autres choses ensemble. Il n'était pas du tout dans une tendance suicidaire."

Ses proches affirment que, s'il a connu des périodes très difficiles et qu'il a dû se battre contre le démon de la drogue, le fils de Sheila avait trouvé l'équilibre auprès de sa fiancée Sylvie Ortega Munos. Lucien, son "autre amour", contribuait lui aussi à le tenir éloigner des problèmes. Pour Sabrina Fraty : "Il ne touchait plus à rien. Tout ça, c'était vraiment du passé."

Un passé houleux dont il a parlé dans son livre paru en 2005, Fils de. Ludovic Chancel revenait notamment sur sa relation compliquée avec sa mère Sheila, son père absent, Ringo et sa descente aux enfers, allant jusqu'à se prostituer.

Les résultats de l'autopsie permettront de mettre fin aux divergences. Une fois connus, Sheila pourra alors organiser les funérailles. Toujours d'après Closer, la chanteuse avait envisagé l'incinération mais a renoncé, se ralliant à la volonté des proches de son fils qui souhaitaient pouvoir se recueillir sur sa tombe.