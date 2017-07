Mort de Ludovic Chancel : Le fils de Sheila allait se remarier

Ils étaient si inséparables que l'on pensait Ludovic Chancel et Sylvie Ortega Munos mariés depuis plusieurs années. Il n'en était pourtant rien. S'engager pour la vie, le fils unique de Sheila et sa compagne espagnole allaient prochainement le faire...

Dans l'interview confidences qu'elle livre cette semaine à Gala, malgré la peine immense d'avoir perdu celui qu'elle surnommait son "bébé", le mannequin originaire de Valence révèle qu'ils étaient en route pour le mariage. "On l'avait fait à Las Vegas, sans l'officialiser, mais on devait se marier le 20 mai prochain, pour mon anniversaire", confesse la fiancée de Ludovic Chancel. Un moment qu'elle imaginait déjà très bien : "Ça devait être une jolie fête. Ludo se disait que son traitement serait complètement au point et sa santé stabilisée."

Même sans bague au doigt, Sylvie Ortega Munos se sentait déjà mariée depuis le tout premier jour. "Dans notre tête et notre coeur, on l'était depuis le premier jour de notre rencontre !", confie-t-elle. Un amour qui n'était pas exclusif puisque Ludovic Chancel était bisexuel et entretenait également une relation avec son ami et amant Lucien, présent à ses obsèques. Un amour qui aurait pu être consolidé par la fondation d'une famille, sauf que la nature en a décidé autrement. Sylvie Ortega Munos a fait une fausse couche alors qu'elle était enceinte de jumeaux.

Alors que tout le monde pensait qu'elle était mariée au fils tourmenté de Sheila depuis le 5 octobre 2013, Sylvie Ortega Munos s'identifiait simplement comme "fiancée" sur Facebook, confirmant ainsi nos informations selon lesquelles le couple n'était ni pacsé, ni - encore moins - marié.

Avec ses nouvelles noces qui devaient être célébrées l'année prochaine, Ludovic Chancel aurait été marié pour la seconde fois. Éloigné de sa mère Sheila alors qu'il était un jeune adulte vivant à Paris, Ludovic Chancel avait fait la rencontre de Rosa dont il était follement tombé amoureux et auprès de qui il avait trouvé une stabilité. S'en était suivi un mariage très vite brisé par la liaison entretenue par le fils de Sheila avec Bénédicte, comptable pour Canal+ rencontrée lors de son enterrement de vie de garçon. De leur quelques mois de relation est né un enfant, une fille prénommée Tara Rose aujourd'hui âgée de 16 ans.

Ludovic Chancel n'aura finalement pas eu le temps de dire oui à sa bien-aimée, qui l'a retrouvé inanimé dans leur appartement le 5 juillet dernier, après une surdose médicamenteuse. Transporté en urgence à l'hôpital Georges Pompidou, le fils de Sheila est resté deux jours dans le coma, veillé par sa maman et sa fiancée, avant de décéder finalement dans la nuit du 7 au 8 juillet.

L'intégralité de l'interview de Sylvie Ortega Munos est à découvrir dans Gala en kiosques le 19 juillet 2017.