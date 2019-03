Sylvie Jenaly (Super Nanny) bientôt à l'étranger ? La proposition alléchante

Sylvie Jenaly se destinait à une carrière dans l'hôtellerie à la base. Mais, alors qu'elle s'est fait embaucher dans un hôtel de luxe, une famille lui a demandé de s'occuper de ses enfants. C'est alors qu'est née sa vocation. Elle a travaillé dans de nombreux pays, notamment pour des familles royales et des personnalités. Son expérience lui a permis d'être contactée pour être aux commandes de Super Nanny. Un rôle qu'elle endosse à partir de 2013. Elle succède ainsi à Cathy (Kalthoum Sarrai de son vrai nom) après sa mort le 20 janvier 2010, des suites d'un cancer.

La femme de 55 ans est maman de deux enfants de 33 et 35 ans. "J'ai toujours voulu des enfants, mais comme c'était important pour moi qu'ils fassent des études, qu'ils aillent le plus loin possible, et que c'est un budget, je me suis arrêtée à deux. J'ai sans doute fait des erreurs comme tout le monde, mais je crois que je ne m'en suis pas trop mal sortie", avait-elle expliqué à Voici en mai 2018 quand on lui a demandé pourquoi elle n'avait pas souhaité avoir une famille nombreuse.