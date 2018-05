Sylvie Jenaly (Super Nanny) maman de 2 enfants: Pourquoi elle n'en a pas eu plus

Depuis 2013, Sylvie Jenaly endosse le rôle de Super Nanny. La gouvernante vient en aide à des parents qui sont en difficulté concernant l'éducation de leur(s) enfant(s) et tisse donc des liens particuliers avec les personnes chez lesquelles elle se rend.

Lors d'une interview accordée à nos confrères de Voici, elle s'est notamment souvenue d'une famille de douze enfants chez laquelle elle a passé un excellent moment. "La maman était extrêmement courageuse. C'était une volonté de sa part d'avoir une grande famille, mais elle s'est laissée déborder par amour", a-t-elle confié. Une situation qui n'aurait pas pu lui arriver. Si Sylvie Jenaly a toujours rêvé de devenir maman, elle n'a jamais souhaité avoir une famille nombreuse et a dévoilé pourquoi : "J'ai toujours voulu des enfants, mais comme c'était important pour moi qu'ils fassent des études, qu'ils aillent le plus loin possible, et que c'est un budget, je me suis arrêtée à deux. J'ai sans doute fait des erreurs comme tout le monde, mais je crois que je ne m'en suis pas trop mal sortie."

L'essentiel pour Super Nanny ? La communication. Un détail important souvent zappé par certains parents, par manque de temps : "On est tous dans l'exigence professionnelle, on est fatigué et on en oublie l'essentiel : la communication !"

L'intégralité de l'interview de Sylvie Jenaly est à retrouver dans le magazine Voici du 4 mai 2018.