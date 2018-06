Son petit dernier devrait pointer le bout de son nez au début du mois de juillet. Et bien qu'elle ait déjà entamé son neuvième mois de grossesse, Sylvie Tellier joue toujours les hyperactives en enchaînant les shootings photo, les sorties officielles comme à l'avant-première des Indestructibles ou encore le sport.

Mais ce jeudi 21 juin, elle a choisi de prendre soin d'elle. C'est-à-dire se rendre au spa pour se faire chouchouter comme elle l'a indiqué dans sa dernière story sur Instagram : "Il est temps de se préparer pour mon futur marathon. Programme #détente #massage."

La directrice de la société Miss France est déjà maman d'Oscar, né il y a huit ans de son union avec Camille Le Maux, et de Margaux, 4 ans, dont le papa est son mari Laurent. Déjà bien occupée par sa petite famille, celle qui a fêté ses 40 ans au début du mois, n'en oublie pas pour autant de se mêler des histoires de la compétition de beauté. En effet, face au choix du concours Miss America de ne plus proposer de défilé en bikini, Sylvie Tellier avait réagi en insistant sur le fait que cette étape faisait partie des traditions du programme et qu'aucune femme n'avait jamais été obligée de faire ce qu'elle ne voulait pas faire. Voilà qui est dit.