Sylvie Tellier enceinte, prête à accoucher : L'ex-Miss France "au bout du bout"

Dans quelques jours, Sylvie Tellier (40 ans) accueillera enfin son troisième enfant.

Lundi 2 juillet 2018, la directrice de la société Miss France – qui est donc dans son neuvième mois de grossesse – a publié plusieurs stories sur Instagram. L'occasion pour elle de mettre une nouvelle fois en scène son imposant baby bump tandis qu'elle s'apprêtait à passer un moment intense de relaxation. "Bonheur ! Programme de l'après-midi : hammam, gommage, masque au miel et massage ", indiquait-elle en légende d'une première vidéo boomerang la montrant très arrondie, en bikini, chez Okari Paris.

Le lendemain, désireuse d'avoir une activité sportive, Sylvie Tellier a dévoilé à ses abonnés qu'elle se lançait dans une balade en ville après une nouvelle session "spa", cette fois dans l'enceinte de l'hôtel Majestic à Paris. "Quand il ne te reste plus que la marche à pieds... #grossesse #auboutdubout", statuait-elle.

Récemment interrogée par nos confrères de Gala à propos de cette naissance imminente, l'ex-Miss France 2001 confiait que ses aînés Oscar (8 ans, fruit de son premier mariage avec Camille Le Maux) et Margaux (4 ans, née de ses amours avec son second mari Laurent) avaient quelques idées pour le futur prénom du bébé... dont on ignore encore et toujours le sexe. "Depuis que nous leur avons annoncé la bonne nouvelle, Oscar et Margaux sont impatients. (...) Nous les consultons régulièrement sur des idées de prénom – notre choix n'est pas encore arrêté – et ils nous soumettent les leurs. Je crois qu'Oscar nous a proposé les prénoms et les noms de tous les joueurs du PSG ! Quant à Margaux, elle a suggéré qu'on continue à l'appeler 'bébé'. Simple, pragmatique...", indiquait-elle.