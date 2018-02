Sylvie Tellier enceinte : Spa, soleil... elle prend soin d'elle et de bébé

Vendredi 23 février, Sylvie Tellier a confirmé sa troisième grossesse, quelques jours après que Gala a sorti l'information, précisant qu'elle serait enceinte de 4 mois. Pour ce faire, elle a publié une adorable photo et fait savoir quelles sont ses bonnes résolutions. Quelques heures plus tard, la patronne des Miss France a surtout prouvé qu'elle s'y tenait.

"À 39 ans et pour ma 3ème grossesse, je vais essayer de ne pas prendre trop de poids et surtout de rester tonique pour être une maman en forme. Si comme moi vous êtes une veinarde, que votre gygy vous donne le feu vert, vous pouvez continuer à pratiquer une activité physique régulière et adaptée à la grossesse. N'hésitez pas à me donner tous vos conseils pour garder la forme et la pêche #grossesse #maternite #love #bonheur", a-t-elle écrit en légende d'un cliché publié hier, mettant en scène des chaussures de bébé délicatement posées dans la neige.

Si depuis un moment la maman d'Oscar (8 ans), né d'une précédente union, et de Margaux (3 ans) prouve qu'elle prend soin de son corps en postant des clichés de ses séances de sport, elle a fait de même lors de ses vacances au ski en dévoilant qu'elle faisait des balades en raquettes à neige. Mais la Miss France 2002 a aussi montré que prendre soin de soi passait aussi par des séances cocooning.

Alors que son moment détente à la montage prend fin, elle a partagé sur Instagram deux nouvelles photos : une sur laquelle on peut la voir prendre un "bain de luminosité" et une autre où elle pose allongée sur une table de message lors d'un moment reposant au spa.