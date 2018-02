Sylvie Tellier enceinte de 4 mois : Sportive, elle prend soin de son corps !

Le 14 février 2018, nous apprenions grâce à nos confrères de Gala que Sylvie Tellier (39 ans) était enceinte de son troisième enfant, fruit de ses amours avec son mari Laurent. La directrice générale de la société Miss France, déjà maman d'Oscar (8 ans, né d'une précédente union) et de Margaux (3 ans), a apparemment décidé de ne rien lâcher côté sport pour s'entretenir pendant cette grossesse !

En effet, à en croire son compte Instagram très suivi, Sylvie Tellier n'a rien perdu de sa motivation et enchaîne actuellement les séances sportives. Jeudi 15 février 2018, ses followers ont en effet pu la voir en train de faire du gainage sur un tapis de gym ou en train de soulever quelques poids à son domicile. "No pain no gain, ne rien lâcher !", commentait-elle déterminée.

Une chose est sûre, Sylvie Tellier peut enfin souffler après un début d'année des plus stressants. Le 31 janvier dernier, la jolie blonde avait dû faire face aux soucis de santé de sa petite Margaux. La fillette avait avalé la fève d'une galette des rois qui était venue se nicher dans son oesophage. Opérée à trois reprises à l'hôpital Necker-Enfants Malades de Paris, Margaux avait finalement pu rentrer à la maison dix jours plus tard. Désormais, Sylvie Tellier peut vivre sa grossesse sereinement... et sportivement !