Sylvie Tellier confirme sa 3e grossesse avec une adorable photo !

Le 14 février, jour de la Saint-Valentin, le site Gala avait annoncé que Sylvie Tellier était enceinte de son troisième enfant. Une information qui vient tout juste d'être confirmée par la principale intéressée !

Actuellement en vacances au ski, la maman d'Oscar (8 ans), né d'une précédente union, et de Margaux (3 ans) a posté un touchant message sur son compte Instagram. En légende d'une photo de chaussures de bébé délicatement posées dans la neige, la patronne des Miss France a tout d'abord écrit : "En attendant que bébé pose ses petits petons dans la neige, nous laissons les skis au repos. Vous l'aurez peut-être vu mais j'ai la chance d'attendre mon 3ème trésor qui viendra agrandir notre famille en juillet."

Puis, elle a fait savoir qu'elle allait tout particulièrement prendre soin de son corps et a même prodigué quelques conseils à ses followers : "À 39 ans et pour ma 3ème grossesse, je vais essayer de ne pas prendre trop de poids et surtout de rester tonique pour être une maman en forme. Si comme moi vous êtes une veinarde, que votre gygy vous donne le feu vert, vous pouvez continuer à pratiquer une activité physique régulière et adaptée à la grossesse. N'hésitez pas à me donner tous vos conseils pour garder la forme et la pêche #grossesse #maternite #love #bonheur."