Sylvie Tellier : Rare photo complice avec ses soeurs et sa mère

Sur les réseaux sociaux, Sylvie Tellier partage de tendres photos de son quotidien en famille. Ce mardi 21 mai 2019, la patronne du comité Miss France a partagé une belle image avec ses deux soeurs, Anne-Sophie et Stéphanie, ainsi que leur maman Annick pour une occasion spéciale.

La maman d'Oscar (8 ans), Margaux (4 ans) et Roméo (né en juillet dernier) prend la pose en famille pour célébrer l'anniversaire de sa mère. Les trois soeurs aux cheveux blonds et yeux clairs entourent avec complicité leur maman Annick, toute souriante. "Comment imaginer que tu souffles aujourd'hui tes 70 bougies !!! Tout est beau chez toi, ma douce maman, ton coeur, tes yeux, ton sourire. Joyeux anniversaire maman d'amour", écrit Sylvie Tellier. Et d'ajouter les hashtag suivants : "#famillejevousaime", "#famillenombreusefamilleheureuse."