Sylvie Tellier, sa fille hospitalisée : Margaux ne va pas sortir tout de suite...

Fin janvier, Sylvie Tellier a eu la peur de sa vie : son adorable Margaux (3 ans) a été hospitalisée en urgence à Paris après avoir manqué de s'étouffer, son oesophage ayant été obstrué par une fève. Si l'enfant va mieux aujourd'hui, après être retourné au bloc, la patronne des Miss France a fait savoir que la petite fille n'allait pas rentrer tout de suite à la maison.

Dimanche 4 février, sur Instagram, la maman de 39 ans a posté une photo de Margaux allongée sur son lit d'hôpital, lui donnant la main. Un touchant post accompagné d'une légende particulièrement forte. "Mon amour... #Jour5 #Necker #mygirl. Merci pour vos nombreux messages. Notre poupée se remet tranquillement après nous avoir fait bien peur, et devrait rentrer à la maison d'ici semaine. (...) Les choses les plus anodines peuvent parfois tourner au drame. Une histoire de fève avalée par maladresse qui obstrue l'oesophage...", a-t-elle fait savoir. Les allers-retours à l'hôpital risquent donc d'être encore nombreux pour la famille Tellier.

La jolie blonde a ensuite tenu une nouvelle fois à rendre hommage aux équipes médicales : "Merci au personnel de #Necker pour leur dévouement, leur professionnalisme et leur gentillesse. Aux médecins, aux infirmières, brancardiers et aux auxiliaires de puériculture. Plus qu'un métier, une véritable vocation..."