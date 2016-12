Tal : "Femme et sexy", elle abandonne sa pudeur !

Sacrée Artiste francophone féminine de l'année lors de la dernière cérémonie des NRJ Music Awards, Tal est à 27 ans une artiste épanouie. Bien dans sa tête et dans son corps, la chanteuse dont l'année a été couronnée de succès a répondu aux questions de nos confrères de Voici. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle s'assume !

Après sa dernière tournée, la belle jeune femme a pris du temps pour "se recentrer". Plus mûre, Tal est aussi plus féminine. Une évolution qu'elle explique grâce à sa participation à Danse avec les stars et à sa tournée. "Sur scène, je me suis toujours sentie quelqu'un d'autre. Il y a une sorte de magie qui se fait dans la danse, dans ma façon d'être. J'ose être femme et sexy. Avant, je n'osais pas, par pudeur et, sans doute, immaturité. Maintenant, j'ai compris qu'on peut se sentir et se montrer sexy, sans pour autant tomber dans la vulgarité." Tal se permet donc des tenues plus osées. Et sa mère n'y est pas pour rien puisqu'avec la styliste de sa fille, c'est elle qui "travaille sur la créativité des vêtements" de la star.

"Je revendique le droit d'être féminine jusqu'au bout des ongles, tout en étant une battante qui a le droit au respect", continue-t-elle en évoquant son titre Des fleurs et des flammes, qui figure dans son nouvel album éponyme. "Comme beaucoup de femmes, je me sens comme ça. À la fois délicate comme une fleur et puissante comme une flamme. Je n'ai peur de rien", conclut-elle sur ce thème.

Un bel exemple !