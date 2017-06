Tara Reid encore plus maigre : La star d'American Pie n'a que la peau sur les os

Mais qu'est-il donc arrivé à la jolie Tara Reid alias Vicky dans la saga American Pie ? Quinze ans après avoir connu le succès grâce à la comédie culte de Paul et Chris Weitz, la bimbo blonde a perdu toute sa superbe.

Aujourd'hui âgée de 41 ans, la comédienne apparaît de plus en plus décharnée. Terriblement amaigrie, Tara Reid n'a plus que la peau sur les os et son état de santé inquiète autant ses fans que la presse people.

Ce mardi 30 mai, elle a été photographiée tandis qu'elle se rendait au restaurant Beauty & Essex à Hollywood pour aller dîner. Malheureusement, sa petite robe noire vaporeuse ne cachait rien de son extrême minceur. Les épaules osseuses et les cuisses décharnées, la jeune femme aux joues creusées faisait peur à voir !

La situation est d'autant plus alarmante que la pauvre Tara Reid semble être la seule à ne pas se préoccuper de sa santé. Sur les réseaux sociaux, elle ne cesse de publier des clichés toujours plus choquants d'elle en maillot de bain et a confié lors d'une récente interview qu'elle se sentait parfaitement bien dans sa peau.

"Je suis fière de mon corps. Les gens me conseillent toujours d'aller manger un burger – j'adore ça ! Si je prenais 5 kilos, on viendrait me demander pourquoi je suis grosse. Je suis mince, et ça me va très bien. Il faut que les gens arrêtent de dénigrer le corps des autres. Je ne laisserais personne m'empêcher de profiter de la vie", confiait-elle l'an dernier au magazine In Touch.

Espérons pour celle qui joue désormais April dans la saga Sharknado qu'elle finira par ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard.