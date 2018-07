Tarek Boudali, son plus gros défaut dévoilé : "Un enfer"

En famille a fait son grand retour sur M6 lundi 9 juillet 2018. À cette occasion, nos confrères de Télé Loisirs ont rencontré Tarek Boudali et Charlie Bruneau. Les interprètes du couple Kader-Roxane se sont confiés sur la saison 7, mais ce n'est pas tout !

Après avoir dévoilé les qualités et les défauts de leurs personnages, les deux acteurs se sont confiés sur les qualités et les défauts de l'un et de l'autre. Si Tarek Boudali est toujours "d'humeur égale" selon Charlie Bruneau, il a un défaut qui est un "enfer": "Il se prend tout le temps en photo torse nu. C'est un enfer. Le gars passe son temps à faire des selfies de ses abdos."

Légèrement mal à l'aise, le grand ami de Philippe Lacheau a juré ses grands dieux que c'était faux : "Ce n'est pas vrai. Ça a dû arriver trois fois sur mon Instagram en tout et pour tout. (...) Dans la vraie vie, je ne le fais pas. Tu rigoles ou quoi ?" Mais sa collègue et amie persiste et signe : "Non mais dans la vraie vie aussi, pas que sur ton Instagram. Il montre ses abdos à 95% de l'équipe tous les jours où il tourne."

Grillé !